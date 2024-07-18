Москвичам пообещали наступление бархатного сезона

В выходные, 20 и 21 июля, в Москве наступит бархатный сезон — температура воздуха практически сравняется с температурой воды. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, температура воды в Москве-реке достигнет 24 градусов Цельсия, а в малопроточных водоемах и озерах — 25 градусов Цельсия. Синоптик предупредил, что ожидающиеся осадки будут способствовать похолоданию, но ниже 22-23 градусов показатели не упадут.

«В выходные, в воскресенье особенно, температура воды и воздуха будет примерно одинаковой. Обычно такую погоду на юге, в сентябре, называют бархатным сезоном», — рассказал Вильфанд.



Ранее синоптик заявил, что «египетские» ночи прекратятся в Москве после пятницы, 18 июля. По словам Вильфанда, в центре европейской России меняется погодный режим. Изменения обусловлены приближением фронтального раздела с облачностью и осадками с запада к столице.