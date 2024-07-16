Выставка в честь хирургов Пирогова и Петровского откроется в парке «Зарядье»

Посетители столичного парка «Зарядье» с 18 июля могут увидеть выставку «Пирогов – Петровский. Хирургический авангард». Об этом сообщили организаторы события.

«Экспозиция рассказывает о двух выдающихся врачах-хирургах, совершивших революционные прорывы в перспективных направлениях медицины. Гости выставки узнают историю Николая Ивановича Пирогова (хирурга и анатома, естествоиспытателя и педагога, основоположника военно-полевой хирургии, основателя анестезии и создателя новой медицинской дисциплины – топографической анатомии) и Бориса Васильевича Петровского (новатора в области реконструктивной хирургии сердца и сосудов, трансплантологии, трансфузиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и гипербарической оксигенации)», – говорится в сообщении.



Уточняется, что посетить выставку можно до 18 августа. Она будет работать в Белокаменном подклете музея «Старый Английский двор».