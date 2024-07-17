Фестиваль культуры стран Латинской Америки откроется в Москве 20 июля

В Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы рассказали об открытии 20 июля фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Культурно-просветительский проект реализуется при поддержке и содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского центра международного сотрудничества, Дома Латинской Америки, Университета правительства Москвы, посольств стран Латинской Америки и Карибского бассейна и других организаций», — сказали в департаменте.



Основной площадкой фестиваля станет сад «Эрмитаж».

В программе мероприятия — концерты, мастер-классы и уроки танцев.

Ранее сообщалось, что в столице на Тверской площади проведут тематические мастер-классы и кинопоказы под открытым небом в рамках фестиваля «Московское чаепитие».