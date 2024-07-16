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Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО

В прошедшие выходные, 13 и 14 июля, в рамках фестиваля «Лето в Москве» центральные улицы Москвы стали пешеходными зонами. Это привело к увеличению выручки ресторанов и кафе на 20 процентов. Часть полученного дохода рестораторы направят в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Об этом во вторник, 16 июля, рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО
© Вечерняя Москва
— Часть выручки за выходные мы отправим через фонд на нужды семей СВО — в денежном выражении сумма составит более одного миллиона рублей, — рассказал основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский.

В департаменте сообщили, что развлечения и угощения москвичам и гостям столицы в рамках фестиваля предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов. Столичные рестораторы часто принимают участие в городских фестивалях.

В пресс-службе также отметили, что город часто проводит фестивали, в которых участвуют московские предприниматели. В настоящее время в столице проходит «Лето в Москве». На выходных улицы стали пешеходными, благодаря чему был зафиксирован приток клиентов и рост выручки. 15 процентов от оборота за выходные будет отправлено через благотворительный фонд на нужды солдат в зоне спецоперации, передает агентство городских новостей «Москва».

8 июля мэр Москвы Сергей Собянин встретился с депутатом Госдумы Евгением Первышовым, чтобы обсудить программу развития для участников СВО «Время героев», которая была создана по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

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