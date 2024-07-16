Фестиваль трудоустройства пройдет в Москве 18 июля

В московском кадровом центре «Профессии будущего» в четверг, 18 июля, состоится фестиваль трудоустройства «С места в карьеру». Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Глава центра, директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов рассказал, что на мероприятии 20 работодателей представят более двух тыс. актуальных вакансий.

Гости смогут поучаствовать во встречах с ведущими московскими работодателями: ОАО «РЖД», Московским метрополитеном, Московским конструкторско-производственным комплексом «Универсал» им. А.И. Привалова, Москомспортом и другими.

Кроме того, для кандидатов проведут деловые игры «Формула профессии», «Карьерная прожарка» и «Тренировочное собеседование», а также различные тематические консультации и тренинги.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».