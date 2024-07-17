Питьевую воду продолжают раздавать в общественном транспорте Москвы

В связи с жаркой погодой 17 июля в столичном транспорте продолжается раздача питьевой воды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В столице сохраняется жаркая погода, поэтому мы уже больше недели каждый день раздаем бесплатно бутилированную воду пассажирам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина заботимся о безопасности и комфорте поездок», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Уточняется, что питьевую воду раздают на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». Воду также можно взять на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

Как добавили в пресс-службе, сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) тоже раздают воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях «Подольск», «Тушинская», «Площадь трех вокзалов», «Выхино», «Мытищи». Кроме того, воду предлагают пассажирам «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

В Дептрансе отметили, что бесплатно взять воду также можно у сотрудников Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) на Ленинградском вокзале, на железнодорожных станциях «Ховрино», «Сходня», «Химки» и «Зеленоград-Крюково».