Объем закупок у предпринимателей через портал поставщиков Москвы вырос

Более 310 тыс. закупок провели на портале поставщиков за первую половину 2024 года, что на 11% больше аналогичного периода в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Свыше 310 тыс. закупок провели на портале поставщиков за полгода. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем закупок по сравнению с тем же периодом вырос на 30%: больше 55 млрд рублей против 42,4 млрд", - написал Собянин.



Он отметил, что чаще всего в 2024 году покупали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярские изделия и бумагу, хозяйственные и строительные товары.

На этот момент на портале работают больше 57 тыс. заказчиков из 40 регионов России, продукцию предлагают свыше 330 тыс. поставщиков со всей страны, а в электронном каталоге представлено более 2,8 млн уникальных наименований, добавил Собянин. Кроме Москвы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема.