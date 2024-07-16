Оборот московской индустрии моды вырос на 46% за три года

Оборот компаний в московской индустрии моды за три года увеличился на 46% и сейчас превышает 230 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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Заммэра Наталья Сергунина указала, что Москва оказывает предпринимателям поддержку, благодаря чему количество специалистов в этой сфере и смежных областях в столице достигло почти 78 тысяч. В данный момент в отрасли работает порядка 12,8 тысячи компаний, отметила она.

Помимо этого, представители индустрии моды могут получить грант до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, до 10 миллионов – на обучение сотрудников, до 75 тысяч – на патентование в РФ и до 5 миллионов – на регистрацию изобретения за границей. По мерам поддержки, открытию и развитию своего дела в креативном центре услуг для бизнеса проводятся консультации и курс по защите интеллектуальных прав.

Ранее сообщалось, что третья Московская неделя моды пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 4 по 9 октября. Организатором мероприятия выступит Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Для посетителей и участников пройдут показы и лекции ведущих российских экспертов. Также на площадке будут работать маркет дизайнерских брендов и международный шоурум.