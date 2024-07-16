Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Власти Москвы создают в городе одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

© Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин

— Уже подключили к ней больше 1700 единиц оборудования, — рассказал глава города.



По его словам, такой показатель на 98 процентов выше всех городских КТ, МРТ и других медицинских аппаратов. Снимки с устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис, где его сразу видят специалисты. Пациент может посмотреть изображение и описание исследований в электронной карточке. Такие нововведения помогают внедрить искусственный интеллект в разработки и повысить качество и скорость диагностики, следует из сообщения в Telegram-канале мэра.

Современные технологии ощутимо повышают качество диагностики и лечения людей. Замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единый цифровой контур московского здравоохранения. Новый этап — переход к безбумажному формату. По словам мэра, сегодня в цифре работают поликлиники, скорая помощь и 17 больниц.