Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

У столичных девятиклассников появилась возможность узнавать результаты профориентационного тестирования при помощи сервиса «Портфолио учащегося» на сайте и в приложении «Московской электронной школы» («МЭШ»), где также размещены рекомендации карьерных наставников центра «Профессии будущего». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Она подчеркнула, что столица предлагает широкие возможности для учебы и развития, в том числе в учреждениях среднего профессионального образования. Школьникам, которые хотят поступить в колледжи, оказывается помощь в выборе отрасли, специальности и образовательного учреждения.

В ноябре 2023 года в Москве запустили программу профориентации, которая вызвала большой интерес среди старшеклассников. Школьники прошли бесплатное тестирование, определили свои сильные стороны, а также подобрали при помощи «МЭШ» подходящую специальность.

«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор. Сейчас в колледжах разгар приемной кампании: подать документы в выбранные заведения можно до 15 августа», — сообщила Ракова.



До появления сервиса «Портфолио учащегося» в «МЭШ» школьники получали результаты профтестирования по электронной почте. Сейчас подросткам и их родителям также стал доступен раздел «Рекомендации», где они могут увидеть список подходящих специальностей и три рекомендованных экспертами колледжа. О появлении новых данных москвичей оповестят уведомления мобильного приложения «Дневник МЭШ» и электронного дневника.

Помимо этого, в «Портфолио учащегося» есть информация о профессиональных достижениях подростка, включая участие в мероприятиях профмастерства, награды и прохождение профессионального обучения. Школьники смогут делиться ими при помощи ссылки и QR-кода.

Для удобства использования нового сервиса разработана инструкция, в которой описываются все его возможности.