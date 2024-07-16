Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и жара до +31 градуса ожидается в Москве во вторник, 16 июля. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз погоды сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт.

«В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице +29…31 градус, в Подмосковье — от +27 до +32 градусов», — рассказал он.



Ветер будет дуть северный, со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, а к вечеру барометры достигнут отметки в 750 мм рт. ст. — это немного выше нормы.

Москвичей предупредили о второй волне сильных дождей и грозе

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жаркая погода продержится в Москве до четверга, 18 июля. Она отметила, что ночи будут душными до пятницы включительно.