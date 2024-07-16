Сильная жара начнет уходить из Москвы с четверга, погода вернется к климатической норме. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Изменение характера погоды в столице начнется с четверга. Температура вернется в рамки климатической нормы и будет днем около 25 градусов", - сказал собеседник агентства.



Он отметил, что такая погода сохранится практически до конца месяца.

Москвичам рассказали о погоде во вторник

По его словам, во вторник в Москве и по области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице будет 29-31 градус, в Подмосковье - от 27 до 32 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление слабо растет, и к вечеру барометры покажут 752 мм ртутного столба, что немного выше нормы.