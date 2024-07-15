Столичный конкурс грантов для НКО получил 900 заявок

На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поступило 900 заявок, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтёрские, культурные и многие другие», — сказала Сергунина.



Она также отметила, что в конкурсе представлено 12 номинаций.

Экспертный совет в составе представителей научного, образовательного и бизнес-сообществ рассмотрит проекты по ряду критериев и выберет победителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что коворкинг-центрами некоммерческих организаций (НКО) в столице воспользовались более 65 тыс. человек с начала года.