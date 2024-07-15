Москвичей предупредили о второй волне сильных дождей и грозе

В ближайший час на Москву обрушится вторая волна сильных дождей, гроза, штормовой ветер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

В пресс-службе пояснили, что непогода сохранится до конца суток.

В ведомстве призвали москвичей быть внимательным на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Пентагон захотел заключить договор с Россией

В МЧС, в свою очередь, выпустили штормовое предупреждение. Специалисты порекомендовали автомобилистам избегать резких маневров, двигаться с пониженной скоростью и строго соблюдать дистанцию.