МЧС повысило уровень погодной опасности в Москве

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве.

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По данным ведомства, синоптики Росгидромета прогнозируют грозу с сильным ливнем до конца суток 15 июля, передает ТАСС.

В связи с этим спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких маневров и парковать автомобили подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.