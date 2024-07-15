В метро появился новый тематический поезд

В московском метро появился новый тематический поезд
Московский метрополитен совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы запустили тематический поезд «Москва — молодежная столица России». В поезде будет представлена информация о проектах, программах, конкурсах и событиях для молодых москвичей — от творчества и волонтерства до кибербезопасности и стендап-комедии.
Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в течение шести месяцев.
«Это не единственный тематический поезд московского метрополитена. Тематические поезда выходят на разные линии регулярно, это обычная практика, приуроченная, как правило, к знаменательным событиям. Так, сейчас на синей ветке курсирует состав, посвященный колледжам Москвы, который вышел на пути в день начала приемной кампании. Также на синей ветке до конца июня курсировал состав, посвященный 9 Мая. А с мая по июнь на красной ветке ходил поезд, посвященный 89-летию столичного метрополитена», – говорит урбанист Людмила Руденко.