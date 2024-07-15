В метро появился новый тематический поезд

Московский метрополитен совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы запустили тематический поезд «Москва — молодежная столица России». В поезде будет представлена информация о проектах, программах, конкурсах и событиях для молодых москвичей — от творчества и волонтерства до кибербезопасности и стендап-комедии.

Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в течение шести месяцев.