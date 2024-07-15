На винтажном маркете на Чистопрудном бульваре проходит космическая неделя

На Чистопрудном бульваре на винтажном маркете в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовала космическая неделя, сообщает mos.ru.

Здесь можно увидеть связанные с эпохой покорения космоса коллекционные предметы. Например, альбом фотографий, сделанных в январе 1969 года с кораблей «Союз-4» и «Союз-5» во время первой в мире стыковки в безвоздушном пространстве. За четыре часа 35 минут полета экипаж сделал снимки Земли с орбиты. Позже участник миссии Алексей Елисеев подарил фотоальбом соратнику Сергея Королева — замгендиректора научно-производственного объединения «Энергия» Георгию Совкову.

Также на площадке можно будет услышать записанный на пластинки голос Юрия Гагарина и купить тематические сувениры, в том числе открытки и почтовые конверты с подписями знаменитых космонавтов.

Винтажный маркет будет ежедневно работать до конца лета: по будням — с 12:00 до 20:00, в выходные и в праздники — с 12:00 до 21:00.