Более 19 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в первом полугодии

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с начала года 19,3 тыс. москвичей получили новое жильё в возведённых по реновации новостройках. Это почти на 20% больше, чем за первое полугодие 2023-го.

Об этом пишет НСН.

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тыс. человек», — уточнил вице-мэр.



Ранее Ефимов заявил, что с начала реализации программы реновации в столице к переселению в новое жильё приступили 164,6 тыс. горожан из 1010 домов.