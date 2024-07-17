Выпуск машин и оборудования за пять лет вырос в Москве в пять раз

Машиностроение и приборостроение являются ключевыми отраслями реального сектора экономики. Именно они во многом определяют технологический уровень страны. Об этом в среду, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Мы не первый год ведем системную работу по стимулированию развития этих отраслей: в итоге выпуск машин и оборудования в столице за пять лет вырос в пять раз, — написал глава города в своем блоге.



Собянин отметил, что ускоренными темпами развивается лазерное станкостроение. На производстве создаются устройства лазерной резки, гравировки, сварки, очистки. Их используют и в автомобилестроении, и во время реставрационных работ.

С января по май 2024 года объем производства бумаги и бумажных изделий в столице вырос на 376,4 процента в том числе благодаря системной поддержке от города. Москва предлагает предприятиям разнообразную поддержку, включающую более 20 финансовых и нефинансовых инструментов.

Также стало известно, что за первые пять месяцев 2024 года рост выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий составил 123,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженных товаров увеличился примерно на 30 процентов, превысив в денежном эквиваленте сумму 201,8 миллиарда рублей.