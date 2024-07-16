Воздух в Москве 17 июля может прогреться до 32 градусов

По прогнозам синоптиков, воздух в Москве в среду, 17 июля, может прогреться до 32 градусов, сохранив жаркую погоду со вторника, 16-го числа. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

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В связи с этим москвичей призвали избегать длительного пребывания на солнце и заботиться о своих питомцах.

Специалисты КГХ продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий. Кроме того, в цикличном режиме они поливают проезжую часть.

При этом, как уточнили в ведомстве, рано утром или вечером после 17:00 происходит полив цветников таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

Между тем 16 июля в столице ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

Холодный атмосферный фронт, который придет в столичный регион в четверг, 18 июля, собьет жару в Москве и Подмосковье. По ожиданиям синоптиков, уже в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, воздух в Москве не прогреется сильнее 21–26 градусов.