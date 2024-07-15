Одну из платформ на станции Царицыно закроют на реконструкцию

Транзитные поезда в сторону Москвы будут следовать без остановки на станции Царицыно Курского направления Московской железной дороги (МЖД) с 22 июля по 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Платформа № 2 на станции Царицыно Курского направления МЖД, у которой останавливаются следующие в Москву поезда для посадки и высадки пассажиров, закрывается на реконструкцию с 22 июля. Это необходимо для строительства вестибюля и подземного тоннеля. Для того чтобы пассажиры могли пользоваться инфраструктурой в период реконструкции, до 12 августа рядом будет построена временная деревянная платформа. Параллельно возводится временный пешеходный мост для удобства пассажиров", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на время возведения деревянной платформы с 04:00 мск 22 июля до 04:00 мск 12 августа транзитные поезда в сторону Москвы будут следовать без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения поездов сохраняются. Пересадка на метро доступна на станциях Печатники и Текстильщики, на МЦК - Новохохловская.