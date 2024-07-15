Одну из платформ на станции Царицыно закроют на реконструкцию

Платформу № 2 на станции Царицыно закроют на реконструкцию с 22 июля
Транзитные поезда в сторону Москвы будут следовать без остановки на станции Царицыно Курского направления Московской железной дороги (МЖД) с 22 июля по 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.
"Платформа № 2 на станции Царицыно Курского направления МЖД, у которой останавливаются следующие в Москву поезда для посадки и высадки пассажиров, закрывается на реконструкцию с 22 июля. Это необходимо для строительства вестибюля и подземного тоннеля. Для того чтобы пассажиры могли пользоваться инфраструктурой в период реконструкции, до 12 августа рядом будет построена временная деревянная платформа. Параллельно возводится временный пешеходный мост для удобства пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время возведения деревянной платформы с 04:00 мск 22 июля до 04:00 мск 12 августа транзитные поезда в сторону Москвы будут следовать без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения поездов сохраняются. Пересадка на метро доступна на станциях Печатники и Текстильщики, на МЦК - Новохохловская.
"В утренние часы пик назначено четыре поезда между станциями Подольск и Царицыно: № 7502 отправлением в 07:07 и № 7504 (08:50) - на маршруте Подольск - Царицыно, а также № 7501 отправлением в 7:49 и № 7503 (09:04) - на маршруте Царицыно - Подольск. Они будут прибывать и отправляться от платформы № 4", - заключили в МЖД.