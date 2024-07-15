Дептранс временно замедлит самокаты в зоне ТТК и МКАД

Скорость движения арендных самокатов ограничили в зоне Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД до 20 км/ч в рамках эксперимента, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Внимание, эксперимент! Временно замедляем самокаты в зоне Третьего транспортного кольца и МКАД. В рамках эксперимента для арендных самокатов на всех улицах в зоне ТТК-МКАД введут медленную зону со скоростью 20 км/ч. За исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5–15 км/ч», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



В ведомстве ожидают, что по итогам эксперимента станет меньше ДТП с участием самокатов в зоне ТТК-МКАД.

Ликсутов напомнил, что в настоящее время в Москве уже 320 медленных зон для самокатов.