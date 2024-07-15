Дептранс временно замедлит самокаты в зоне ТТК и МКАД

Скорость арендных самокатов ограничили до 20 км/ч в зоне ТТК и МКАД в тестовом режиме
Скорость движения арендных самокатов ограничили в зоне Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД до 20 км/ч в рамках эксперимента, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Внимание, эксперимент! Временно замедляем самокаты в зоне Третьего транспортного кольца и МКАД. В рамках эксперимента для арендных самокатов на всех улицах в зоне ТТК-МКАД введут медленную зону со скоростью 20 км/ч. За исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5–15 км/ч», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В ведомстве ожидают, что по итогам эксперимента станет меньше ДТП с участием самокатов в зоне ТТК-МКАД.
Ликсутов напомнил, что в настоящее время в Москве уже 320 медленных зон для самокатов.
«На них транспорт сервисов аренды автоматически замедляется до 5–15 км/ч. Безопасность движения для нас в приоритете, поэтому вместе с операторами проката мы вводим единую медленную зону в пределах ТТК-МКАД. Мы стараемся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – заключил Ликсутов.
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