Собянин объявил о начале строительства станции метро «Достоевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения строительной площадки объявил о начале возведения станции «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом стало известно в понедельник, 15 июля.

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По словам главы города, эта станция имеет большой исторический срок. С момента 1950 года люди хотели соединить две самые проходимые ветки метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию. За сутки их посещают порядка двух миллионов человек.

— Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная, — передало слова Собянина агентство городских новостей «Москва».



13 июля мэр Москвы поздравил работников и ветеранов транспортного комплекса столицы с профессиональным праздником. Глава города отметил, что город продолжает реализацию программ строительства метро, МЦД и городских вокзалов. Обновляется подвижной состав и запускаются новые маршруты.

Кроме того, глава города рассказал о строительстве новых пересадок на станции Большой кольцевой линии метро. Глава города сообщил, что сейчас ведется строительство трех новых пересадок, которые сделают станции БКЛ доступнее.