Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Синоптики прогнозируют дождливую погоду всю неделю. Единственным днем без осадков станет среда.

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Кратковременные дожди и грозы в начале недели связаны с влиянием небольшого циклона и его фронтов. Тем не менее градус они не снизят. Ночи пока все равно остаются душными.

Согласно подробному прогнозу Гидрометцентра, в среду, 17 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве +17...+19 градусов, днем +30...+32.

В четверг, 18 июля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью в Москве +18...+20, днем +25...+27. При грозе возможны порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 19 июля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26.

В субботу, 20 июля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью +14...+19, днем +21...+26.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорит, что к концу недели температура начнет постепенно понижаться. Упадут и ночные температуры.

— Температурный режим в столичном регионе приблизится к климатической норме. Пока погода и температурный режим идут выше климатической нормы на два-три градуса, — сообщает специалист.



К слову, такие душные июльские ночи, как, например, с воскресенья на понедельник, в Москве случаются в среднем раз в 3 года, подчеркнула Позднякова. И продолжительность их, как правило, от 1 до 3 дней. Рекордсменом по продолжительности душных ночей остается 2010 год. Их тогда было 16.

Врачи отмечают, что высокие ночные температуры негативно сказываются на качестве сна. Людей при такой погоде часто мучает бессонница.

ФАКТ

Июль прошлого года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю метеонаблюдений.

Средняя глобальная температура достигла 16,95 градуса по Цельсию. Это на 0,33 градуса выше предыдущего лидера — июля 2019 года.