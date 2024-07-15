Фестиваль «Театральный бульвар» пройдет с 15 июля по 11 августа

Уличный фестиваль «Театральный бульвар» открылся 15 июля в Москве в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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Мероприятие будет проводиться до 11 августа. В ходе программы на семи площадках Бульварного кольца пройдет более 100 постановок, в которых задействовано порядка тысячи актеров.

— Город будет жить театральным и цирковым искусством почти месяц, а центральные бульвары столицы впервые превратятся в сцены и пространства театральных экспериментов и импровизаций, — рассказал Фурсин.



По его словам, жители и гости города могут стать не только зрителями зрелищных представлений, но и самостоятельно в них поучаствовать. Все площадки фестиваля будут разделены по темам и жанрам. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь — музыкальному театру, а площадка на Сретенском — сценическому оформлению и костюму, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

6 июля мэр города Сергей Собянин рассказал, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет на 30 площадках в разных районах города. Его программа будет посвящена развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Глава города отметил, что посетителей ждет насыщенная программа. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.