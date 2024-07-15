Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам из-за жары

В связи с жаркой погодой в столичном транспорте пассажирам бесплатно раздают питьевую воду, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из жарких выходных в жаркие будни. Во время поездки вы можете взять бесплатную воду в столичном транспорте», – говорится в материале.



Так, бесплатную воду раздают на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».

Бутылки с водой начнут раздавать с 14:00 на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании с 14:00 до 17:00 будут предлагать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях «Подольск», «Тушинская», «Площадь трех вокзалов», «Выхино» и «Мытищи».

Также воду раздают пассажирам «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании предлагают воду на Ленинградском вокзале, на станциях «Ховрино», «Сходня», «Химки» и «Зеленоград-Крюково».

В пресс-службе добавили, что в случае изменения температуры список станций будет обновлен.