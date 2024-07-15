Лимитированный билет «Единый» выпустили к 85-летию ВДНХ

На нем изображена одна из самых известных достопримечательностей выставки — арка главного входа.

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ВДНХ совместно с Московским метрополитеном выпустила тематический билет «Единый». Лимитированная серия, посвященная 85-летию главной выставки страны, поступила в продажу 15 июля.

«Выход тематических карт “Тройка” и билетов “Единый” — это отличная возможность обратить внимание пассажиров метро на интересные события и места столицы. В честь 85-летия ВДНХ — одного из самых масштабных и уникальных пространств Москвы — подготовили билет “Единый” для наших пассажиров. Поздравляем с юбилеем!» — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



На тематическом билете «Единый» изображена одна из самых известных достопримечательностей ВДНХ — арка главного входа, объект культурного наследия федерального значения. Арку венчает символ выставки — скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Рядом расположили слоган праздника «Вдохновляя поколения».

«ВДНХ уже 85 лет уверенно удерживает за собой почетный статус главной выставки страны. Она является одним из самых узнаваемых ее символов, любимым местом отдыха миллионов людей. Большинство из них приезжает на ВДНХ именно на метро. Билет “Единый” с изображением главного входа выставки не только поможет добраться до самой востребованной площадки Москвы, но и останется на память в качестве сувенира», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.



«Единые» можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Московского метрополитена. Тематические билеты привлекут внимание коллекционеров и всех, кто ценит историю и символику легендарной выставки.