Москвичам предсказали «тяжелую погоду»

Аномальная жара в московском регионе отступит только к концу недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Москва24

Отмечается, что с понедельника до среды по ночам воздух прогреется до 24 градусов тепла в центре Москвы и 20 градусов в спальных районах города. Ожидается «тяжелая» погода. «В четверг начнутся небольшие изменения, ночи по-прежнему теплые, а днем уже температура будет чуть ниже, в Москве и области – 25–30 градусов тепла, в пятницу – от плюс 25 до 28 градусов, в субботу уже около 25 градусов», – заявил синоптик. Газета.Ru

По его словам, в последний день недели температурные показатели будут соответствовать климату. «В воскресенье будет от плюс 23 до 25 градусов, во второй половине дня возможен дождь. Ночные температуры – около 15 градусов тепла. По нашим расчетам, температура придет к своей норме, то есть именно такая погода характерна для середины июля», – пояснил Вильфанд. Агентство «Москва»