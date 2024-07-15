C 20 июля в ТиНАО появится пять экспресс-маршрутов

Они позволят комфортно добираться из отдаленных районов до метро.

С 20 июля в ТиНАО будут действовать новые маршруты наземного городского транспорта. Их организовали по просьбам местных жителей.

На Калужском шоссе появится несколько автобусов:

— Е141 будет ходить от станции метро «Теплый Стан» до усадьбы Кленово;

— Е142 от станции метро «Теплый Стан» до Кузовлева;

— Е143 от станции метро «Теплый Стан» до Каменки;

— Е144 от станции метро «Теплый Стан» до Плескова с заездом в Секерино;

— Е148 от станции метро «Теплый Стан» до поселка ЛМС.

Автобусы будут ходить к метро чаще и быстрее на 15 минут, пассажиры смогут сократить время в пути до центра города. Новые маршруты начнут работать в экспресс-режиме.

На общем участке от станции метро «Теплый Стан» до Красной Пахры будут действовать остановки «МКАД», «Торговый комплекс», «Метро “Ольховая”» (на Калужском шоссе), «Ракитки», «Кленовые аллеи», «3-я Ватутинская улица», «Ватутинки-1», «Ватутинки-2», «ИЗМИРАН», «Академгородок», «Физическая улица», «Троицкий суд» и «Поворот на Былово». Интервал движения составит от восьми до 10 минут.

Благодаря новым маршрутам у пассажиров появятся альтернативные пути:

— Е141 вместо № 531 до усадьбы Кленово;

— Е142 вместо № 303 до Кузовлева, автобусы следуют не по Брестскому, а по Калужскому шоссе;

— Е143 вместо № 503 до Каменки;

— Е144 вместо № 512 и 514 до Секерина и Плескова;

— Е148 вместо № 508 до поселка ЛМС.

В деревне Сахарово и на Брестском шоссе вместо № 303 можно воспользоваться автобусами № 1004 и 1050. Пассажирам в деревне Десна предлагают доехать маршрутами № 422, 513, 515 и 876 вместо № 512. В деревне Сосенки и на бульваре Мечникова можно выбрать № 101, 422, 513, 515, 577, 577К или 878 вместо № 508, 512, 514, 531.

На Калужском шоссе в районе деревни Сосенки будет действовать маршрут № 159. Пассажирам, следующим к станции метро «Ольховая», следует воспользоваться остановкой на Калужском шоссе.

Подробная информация обо всех изменениях опубликована в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.