Синоптик спрогнозировала постепенное снижение температуры в Москве

Эту неделю Москва и область будут находиться в поле то повышенного, то пониженного давления, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Погода будет неустойчивой, единственный день, когда не ожидается дождей - среда, сказала она агентству RT.

Позднякова уточнила, что в первой половине недели есть вероятность ежедневных кратковременных дождей и гроз. Ночи будут душными, а дни теплыми. Температура в столице ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов, местами ночью - до плюс 23, а днем - до 30 градусов.

Во второй половине недели тоже ожидаются дожди различной интенсивности, температура начнет снижаться и приблизится к климатической норме. Сейчас она выше нормы примерно 2-3 градуса, подытожила она.