В столице с вечера 15 июля и в течение следующих суток ожидается гроза, в связи с чем объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Агентство «Москва»

Специалисты указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и продолжит действовать вплоть до 21:00 16 июля. Вместе с тем в связи с установившейся в Москве жарой сохраняется оранжевый уровень опасности, действие которого продлится до вечера 17 июля. Москва24

В ближайшие дни температура воздуха в столице может подниматься до 32 градусов. ТАСС