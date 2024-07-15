«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В столице с вечера 15 июля и в течение следующих суток ожидается гроза, в связи с чем объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», – говорится в сообщении.



Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 15 июля до 21:00 16 июля. Кроме того, из-за жары сохраняется «оранжевый» уровень опасности до вечера 17 июля.

Аналогичные предупреждения объявлены в Московской области.