Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию 11 августа
Здание Ленинградского вокзала с 11 августа будет закрыто для проведения реконструкции. Вокзал является старейшим в Москве. Планируется обновить здание и интегрировать его в систему московского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Для удобства пассажиров все электрички и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться с Ленинградского вокзала по расписанию, при этом путь к ним изменится. Специалисты установят понятную навигацию с объяснением пути к поездам.
«Площадь трех вокзалов – крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются два диаметра, две линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен – крупнейший перевозчик города», – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.