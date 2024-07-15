Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию

Здание Ленинградского вокзала с 11 августа будет закрыто для проведения реконструкции. Вокзал является старейшим в Москве. Планируется обновить здание и интегрировать его в систему московского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Для удобства пассажиров все электрички и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться с Ленинградского вокзала по расписанию, при этом путь к ним изменится. Специалисты установят понятную навигацию с объяснением пути к поездам.