Городские службы поливают цветники и дороги в связи с жарой

В столице сохраняется жаркая погода, в связи с чем городские службы продолжают полив дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28–30. Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни – 16 и 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы. В цикличном режиме проводим полив проезжей части», – говорится в публикации.



Кроме того, по утрам и вечером после 17:00 в Москве поливают цветники, добавили в комплексе городского хозяйства.