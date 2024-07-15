Ракова рассказала о программе форума «Москва 2030» в Гостином дворе

Гостиный двор в дни форума «Территория будущего. Москва 2030» станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня социальная сфера столицы – одна из самых инновационных в мире. Москва выделяется развитой инфраструктурой и внимательным отношением к горожанам. О том, как трансформируется соцсфера, и что ожидается в ближайшее время, расскажем на форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе. Главная идея экспозиции – единение человека, семьи и мегаполиса», – отметила вице-мэр.



Так, на центральной локации экспозиции гостей ждет фильм о жизни обычной московской семьи. Здесь же расположится «Библиотека поколений» – живая история города, которая передаст дух времени и связь поколений. На экспозиции каждый сможет пройти викторину и научиться говорить на одном языке с зумерами, а также узнать о сленге своих бабушек и дедушек.

В зонах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» посетителей познакомят с популярными в будущем специальностями. Кроме того, гости выставки смогут побывать в «Тупике вредных привычек», стать участниками иммерсивного спектакля, увидеть интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актерами и концерты.