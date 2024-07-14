В Москве прошел фестиваль "День молдавской культуры"

. Фестиваль под названием "День молдавской культуры", организованный Культурно-образовательным центром Молдавии, прошел в концертном зале "Атмосфера" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Этот праздник показывает, насколько прекрасны наши молдавские традиции и культура. Это крайне важно для укрепления отношений между нашими странами - Молдовой и Россией. <...> На этот праздник приехало много молдаван из Рязани, Воронежа, Ярославля, Калуги, Тулы, Красноярска, Карелии, Владивостока и других регионов России", - сказала председатель центра Елена Булхак.



В разговоре с журналистами она также отметила схожесть русского и молдавского народов, пожелала мира и дальнейшего развития дружеских отношений между Российской Федерацией и Молдавией, чтобы никто не смог разделить две страны.

"Я желаю, чтобы между Российской Федерацией и Республикой Молдова наша дружба только развивалась <...>, чтобы никто не смог нас разделить. <...> Важно, чтобы наши народы жили в мире и добре", - сказала она.



В рамках фестиваля посетители могли ознакомиться с тематическими площадками, именуемыми домами. Так, в Доме искусств проходила выставка национальных костюмов, в Доме спорта гости могли провести время за игрой в футбол или бадминтон. Дом вкуса предлагал желающим отведать блюда национальной молдавской кухни, а также мастер-классы по их приготовлению. В Доме карьеры желающие могли ознакомиться со списком вакансий и получить помощь в поиске работы.

Концертная программа включила в себя выступление различных молдавских артистов, звучали песни как на молдавском, так и русском языках. Вечер завершился выступлением рок-группы "7Б".