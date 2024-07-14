Студенты-историки изучили раритеты Музея Победы

В Музее Победы в течение двух недель проходили обучение студенты-историки национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Молодые люди учились подготовке и проведению экскурсий. В ходе работы использовались архивные документы для поиска достоверной информации, статистических данных, а также анализировались экспозиции Музея Победы.

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— Надо отметить, что Музей Победы привлекает не только тех, кто интересуется вооружением, военной техникой, трудовым подвигом советского народа и выдающимися полководцами нашей страны, но и специалистов в области международных отношений, искусствоведов и многих других. Поэтому каждый из студентов смог выбрать локацию в соответствии со своими научными интересами, — рассказал исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы, доктор экономических наук, кандидат исторических наук Валерий Куличков.



Студенты учились взаимодействовать с аудиторией, правильно выделять акценты в речи и использовать интерактивные экспонаты для иллюстрации информации. Так, в рамках выставки «Лоик. Скульптура войны и мира» была подготовлена экскурсия о скульптуре и его работах, а в одной из шести диорам Музея Победы — диораме «Блокада Ленинграда» — экскурсия о 872 блокадных днях. Участники практики познакомились с постоянными экспозициями Музея Победы и с временными выставочными проектами. По их признанию, особые впечатления вызвали экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», включающие уникальные исторические реконструкции с элементами передовых музейных технологий.

Также студентов впечатлил масштаб выставки филиала Музея Победы на Поклонной горе — музея «Г.О.Р.А.» — крупной экспозиции военной техники Великой Отечественной. Интерес у учащихся вызвал и выставочный проект «Zаветам Vерны» о героях специальной военной операции и подвигах героев Великой Отечественной войны.