В Москве ожидается туман

Москвичей просят заранее планировать маршруты движения, по возможности пользоваться общественным транспортом.

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С 14 по 15 июля в ночные и утренние часы в Москве местами ожидается туман. Видимость составит от 200 до 700 метров.

Москвичей просят заранее планировать маршруты движения, по возможности пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам следует быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. При тумане возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.