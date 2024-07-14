Москву накроет гроза с градом и сильным ветром

Для жителей Москвы выпустили метеопредупреждение в воскресенье, 14 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Жителям и гостям Москвы рекомендуется быть внимательными на улице во время непогоды. Также следует избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что в Москве пик звездопада Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть в ночь с 30 на 31 июля. По ее словам, наблюдать за этим явлением лучше в предрассветные часы и подальше от города.

Астроном отметила, что в целом за потоком метеоров можно будет наблюдать с 12 июля по 23 августа. Лучше всего звездопад будет виден жителям Южного полушария, так как в этот период радиант, место, откуда кажется вылет метеоров, поднимается выше всего над горизонтом.

До этого сообщалось, что во многие регионы России на следующей неделе придут сильные ливневые дожди. По прогнозу заведующей лабораторией и научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, особенно сильны они будут в Сибири и на Дальнем Востоке.