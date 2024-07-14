Собянин рассказал о благоустройстве спортивных комплексов в столице

В текущем году город благоустроит 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

— Один из них — стадион «Локомотив» в Люблине. Здесь клуб железнодорожников сражался со «Спартаком» и «Торпедо», проходил матч VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Глава города отметил, что в районе Коньково создадут современный спорткластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова. В 2023 году город привел в порядок и создал более 60 подобных объектов.

Собянин также рассказал, что до конца года первый этап комплексного благоустройства Парка Горького и Пушкинской набережной будет завершен. Он отметил, что центральная часть парка требует нового взгляда, нового подхода и обновления.

Мэр Москвы 10 июля объявил о старте масштабного проекта в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга». До 21 июля москвичи могут предложить свои идеи в рамках семи направлений.