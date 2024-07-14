МЧС предупредил москвичей о сильной жаре

В Москве 15, 16 и 17 июля ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +32°, пишет пресс-служба столичного МЧС на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что москвичам и гостям столицы следует быть осторожными и внимательными, использовать одежду светлых тонов и головные уборы.

В столице природа «взяла небольшую паузу в дождях», и активно прогревает воздух — к 10 часам утра столбики термометров в столице уже достигли +27°, заметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, максимум сегодняшнего дня вновь будет близок к 30-градусной отметке.

Синоптик заявил, что Москва 14 июля перенесется в субтропики

Синоптик пояснил, что на следующей неделе в регионе сохранится аномально жаркая погода с дневной температурой от +26° до +31°. Ночью ожидается от +17° до 22°. Во вторник и в четверг (16 и 18 июля) есть вероятность коротких грозовых дождей.