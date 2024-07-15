Повышение температуры воздуха до 32 градусов и небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совсем небольшие кратковременные дожди [ожидаются] в понедельник, вторник. Последующие дни пройдут без осадков, поэтому много солнца. Преимущественно переменная облачность, но прогрев почвы хороший. С понедельника до среды включительно [ожидается] 29-32 градуса днем", - сказал он.



Вильфанд отметил, что ветер будет штилевым, а ночи - "тропическими". Температура воздуха в ночное время составит плюс 18-20 градусов, в некоторых районах города ожидается 23-24 градуса тепла.

Температура воздуха будет выше нормы на четыре градуса, добавил руководитель Гидрометцентра России.