Как Катюша рассердила Диндин: последние новости 15 июля

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала новые фотографии панды Катюши. Какие еще последние новости известны о животном сегодня?

© Телеграм-канал Московского зоопарка

Что за новые фото панды Катюши

Светлана Акулова разместила в личном блоге фотографии панды Катюши, на которых она запечатлена вместе со своей матерью Диндин.

«Невозможно милые девочки», — подписала она фотографии.



На снимках животные запечатлены лежащими на бревнах. Смотря в камеру, Катюша залезла на спину матери. Пользователи Сети в комментариях обратили внимание на то, как сильно вырос детеныш Диндин, и заметили, что вскоре их будет трудно отличить.

«Малышка скоро маму догонит. Заметно подросла»; «Какие милые панды, а глаза — словно бусинки. Спасибо за фото, с утра положительные эмоции!»; «У Катюши иногда такой взгляд серьезный. Философствует малышка»; «Фотосессия удалась. Знают, что они красивые, умеют позировать. Ну и как мы Катюшу отдадим?»; «Катюша — профессиональная зоомодель. И позирует, и знает, куда смотреть для лучшего кадра!» — отметили пользователи.



Недавно панда Катюша прошла взвешивание. На настоящий момент ее вес составляет 32,5 кг.

«Как взвешивается Катюша? Так же, как взрослые панды. Но на весы идет не спеша (и не всегда удается уговорить), чем-то интересным нужно увлечь и задержать на несколько секунд для результата. Сегодня этот результат — 32,5 кг розового счастья», — рассказала Акулова.



Как Катюша рассердила Диндин

Панда Катюша сильно увлеклась подвижными играми в своем вольере, что Диндин не могла успокоить ее долгое время, передает телеканал «МИР 24».

Сначала мама Катюши игнорировала ее буйное поведение. За это время животное успело поползать по столбам, искупаться в бассейне и побегать по вольеру. Однако позднее Диндин схватила медвежонка и попыталась удержать силой.

После этого Катюша утихомирилась и перешла к развивающим играм на своем любимом месте.

Как Катюша стучится к папе

Гендиректор зоопарка в Москве накануне также опубликовала видео, на котором Катюша карабкается у стены вольера, за которой находится ее папа Жуи. На кадрах запечатлено, как медвежонок взбирается наверх, а затем внимательно изучает обстановку.

«Катюша стучится к папе», — написала руководитель Московского зоопарка.



Подписчики Акуловой поинтересовались, будет ли Катюша жить в одном вольере с папой. Некоторые предположили, что вряд ли это произойдет. Они объяснили это тем, что панды — вид одиночек. Также пользователи предложили сделать Катюше фотосессию с Жуи, который 15 июля празднует свой день рождения.