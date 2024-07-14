Синоптик рассказал, когда аномальная жара покинет Москву

На Москву надвигаются дожди, которые начнутся в понедельник, 15 июля. Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, когда жара покинет столицу.

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Начавшиеся во второй половине воскресенья дожди вероятно пройдут и в понедельник, 15 июля. Также есть вероятность дождей с грозами во вторник, 16 июля. Однако жара от этого не спадет. Всю неделю в Москве будут удерживаться показатели в 28–31 градус тепла, что на 4–5 градусов выше нормы, — сказал он.



Синоптик добавил, что по ночам столбики термометров будут опускаться до 17–21 градуса тепла. Аномальная жара спадет лишь к следующим выходным. Тогда прогнозируются комфортные 24–27 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что во многие регионы России на следующей неделе придут сильные ливневые дожди. По прогнозу заведующей лабораторией и научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, особенно сильны они будут в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того, на некоторых территориях ожидается аномальная жара: столбики термометров могут показывать +37 градусов и выше. Людмила Паршина сообщила, что на грядущей неделе на европейской территории России будет преобладать антициклон.