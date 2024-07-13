Около 150 тыс. человек посетили парад ретротранспорта в Москве

Около 150 тыс. человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы, горожане и гости столицы увидели более 50 экспонатов – исторических трамваев и автомобилей разных эпох. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса. Спасибо за интерес к городскому транспорту. Мы продолжаем его развивать и делать еще комфортнее с заботой о пассажирах по задаче, поставленной мэром Москвы», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Отмечается, что колонна ретротранспорта начала движение от станции метро «Новокузнецкая». Она прошла через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара, на котором после завершения парада открылась выставка исторических трамваев и автомобилей. Здесь все желающие смогли осмотреть образцы техники разных времен. Помимо выставки на Чистопрудном бульваре была организована масштабная развлекательная программа. Гости увидели выступления академического хора Московского метрополитена, артистов проекта «Музыка в метро» и группы «Федулова», а также смогли угоститься бесплатными напитками, едой и мороженым.

Парад ретротрамваев стал вторым в этом году, первый прошел в апреле на ул. Лесная. Он был посвящен 125-летию московского трамвая.