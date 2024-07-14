Синоптик заявил, что Москва 14 июля перенесется в субтропики

Минувшей ночью в столичном регионе выпало до 12 миллиметров осадков. Дневные дожди увеличат их в два раза. Высокая влажность и жаркие температуры перенесут Москву в субтропики. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Во второй половине дня грозовые дожди принесут с собой холодный фронтальный раздел. Температура воздуха будет от 28 до 30 градусов, по области 26 – 31 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый, — рассказал Леус.



Он отметил, что атмосферное давление будет мало меняться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник, 15 июля, будет от 28 до 30 градусов тепла и без осадков, передает «Метеовести.ру».

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В воскресенье, 14 июля, в столичном регионе сохранится пасмурная погода с грозовыми дождями. Предстоящая неделя в столичном регионе будет жаркой. Дневная температура воздуха может достигнуть плюс 31 градуса, а ночные показатели не опустятся ниже плюс 18 градусов.

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