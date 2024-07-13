Как украсили столичный метрополитен ко Дню московского транспорта

Ко Дню московского транспорта вход на девять станций метро украсили инсталляции «Два сердца столицы». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«По традиции мы украшаем метро к праздничным датам. В преддверии Дня московского транспорта оформили 13 станций метро — пассажиры могут полюбоваться нарядными фасадами и тематическими инсталляциями», — сказал Максим Ликсутов.



Горожане и гости столицы могут полюбоваться праздничным оформлением у вестибюлей следующих станций Московского метрополитена:

— «Парк культуры» (выход № 1) и «Кропоткинская» (выход № 1) Сокольнической линии;

— «Маяковская» (выход № 4) Замоскворецкой линии;

— «Площадь Революции» (выход № 10) Арбатско-Покровской линии;

— «Смоленская» (выход № 1) Филевской линии;

— «Проспект Мира» (выход № 1) и «Краснопресненская» (выход № 1) Кольцевой линии;

— «Таганская» (выход № 2) и «Улица 1905 года» (выход № 1) Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, фасады четырех станций украсили светодиодные элементы и символ метро — буква М. Таким образом оформили станции «Чистые пруды» Сокольнической линии, «Арбатская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской ветки, а также «Таганскую» Кольцевой линии.

Столичный метрополитен регулярно украшают к городским и федеральным праздникам. В этом году устанавливали тематические инсталляции и оформляли фасады вестибюлей к Новому году, ко Дню Победы и 89-летию столичного метро, а также ко Дню семьи, любви и верности. Поддерживая культуру осознанного потребления, Московский метрополитен использует праздничные конструкции повторно.