Беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в Москве в сентябре

Беспилотный трамвай начнет ездить с первыми пассажирами по столице в сентябре. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— В сентябре беспилотный трамвай, на котором сейчас 90 процентов операций делается в автоматическом режиме через нейронные сети, будет уже ходить с пассажирами. В конце 2025 года он уже сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме, — поделился Ликсутов.



В трамвае будет присутствовать стажер-машинист. Заммэра отметил, что беспилотный трамвай прошел уже около 400 километров, при этом ни одного ДТП или сбоя зафиксировано не было, пишет «Москва 24».

Треть работ по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице уже проведена. Скоро начнется третий этап — от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта. Всего на Трифоновской улице будет уложено около трех километров путей. Работы планируют завершить в этом году.

В Дептрансе Москвы также сообщили, что остановки для трамвая с приподнятыми платформами появились на Авиамоторной улице. На этом участке проходят маршруты 32 и 46, в будни на них совершают около 40 тысяч поездок.