Территории у 10 станций метро Москвы в этом году будут благоустроены — Собянин

В этом году в Москве благоустроят территорию около 41 транспортного объекта. Уже выполнена почти половина запланированных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Сейчас приводим в порядок пространства у 10 уже работающих и будущих станций метро», — написал Мэр Москвы.



Так, рядом со станцией «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро появился скейт-парк, а вдоль жилого квартала заканчивают обустраивать пешеходный маршрут.

Около станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро скоро тоже откроется скейт-парк, недалеко от которого оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак.

У станции «Бачуринская» Троицкой линии метро делают две детские площадки и зону отдыха. А около станции «Генерала Тюленева» появится новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, а также пять детских площадок.

Параллельно улучшается пешеходная и транспортная доступность 10 станций Московских центральных диаметров. В их числе — станция Перово и строящийся городской вокзал Митьково третьего Московского центрального диаметра, а также станция Серп и Молот четвертого Московского центрального диаметра.

Кроме того, благоустраивают территории еще рядом с пятью станциями метро и пересадочными хабами — «Водным стадионом», «Войковской», «Отрадным», «Бибиревом» и «Медведковом».