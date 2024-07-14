В этом году отремонтируют 11 домов с почтовыми отделениями

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году восстановят 11 домов, в которых работают почтовые отделения — важные логистические пункты города. Ко Дню российской почты, который отмечают во второе воскресенье июля, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о самых интересных проектах.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

На Большой Ордынке

Работы по капитальному ремонту пройдут в доме 34–38 на улице Большая Ордынка. Специалисты уже установили строительные леса на фасаде здания. Постройка отличается сложным обликом, поэтому при разработке проекта учитывали все ее нюансы и особенности.

В ближайшее время фасад расчистят от загрязнений и приведут в порядок штукатурный слой. Места намокания обработают антигрибковым составом, а затем нанесут новый слой штукатурки и краски. Зданию вернут исторический желтый цвет. С особым вниманием специалисты подойдут к сохранению архитектурного декора: утраченные элементы восстановят, обновят цветное покрытие и укрепят его. Кроме того, в доме установят современные входные двери, а на балконах обновят плиты и ограждения. Комплекс работ завершится ремонтом цоколя, отливов и откосов.

Пятиэтажное здание на Большой Ордынке построили в 1938 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассического архитектурного стиля. Постройка прямоугольная, фасад выделен балконами, портиками, обрамляющим и угловым рустом. По периметру тянется венчающий карниз, подоконные и межэтажные тяги. По осям портиков главного фасада входные группы выделены порталами.

На Краснопрудной

Почтовое отделение есть и в доме 7–9 по Краснопрудной улице. Здесь приведут в порядок фасад, подъезды, крышу и инженерные коммуникации. Самым сложным этапом будет восстановление фасада.

Сегодня специалисты уже расчистили и отремонтировали штукатурный слой, трещины и сколы заполнили специальным составом. Затем нанесли биозащитный раствор и покрасили стены снаружи. В работе использовали исключительно отечественные материалы на акриловой основе. Фасад с первого по третий этажи стал светло-коричневым, а выше — нежно-песочным.

Мастерам предстоит бережно и аккуратно восстановить и покрыть цветным слоем архитектурные элементы. Затем приведут в порядок балконы, входные группы и цоколь дома. В местах общего пользования установят новые пластиковые окна.

Дом переменной этажности на Краснопрудной улице возвели в 1939–1958 годах по проекту архитектора Зиновия Розенфельда в стиле советской неоклассики. Главный фасад фланкирован башнями, на уровне первого этажа расположена колоннада с входными группами и витражами. Верхние этажи башен выделены пилястрами, нижние этажи акцентированы высокой аркой и декорированы рустом. Между башен фасад выделен балконами и лоджиями, разделен и завершен карнизами.

На Новой Басманной

Работы по капитальному ремонту уже завершились в доме 15, строении 1 на Новой Басманной улице. В прошлом году здесь привели в порядок фасад и подвальные помещения.

Все фасадные элементы восстановили. Для удобства жителей проект разделили на несколько этапов. На первом специалисты промыли стены от накопившихся загрязнений, нанесли современную антигрибковую защиту, а также обновили кирпичную кладку и гидрофобизировали фасад. Затем заменили входные двери подъезда и окна в местах общего пользования. Также оштукатурили цоколь и нанесли на него декоративное покрытие. В порядок привели подвал здания, обустроили новую отмостку, отремонтировали откосы и заменили отливы.

13-этажный дом на Новой Басманной улице построили в 1970 году по индивидуальному проекту. Рядом с ним находится сад имени Н.Э. Баумана.